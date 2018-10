"La France arrêtera le glyphosate", assure Didier Guillaume sur RTL

publié le 19/10/2018 à 07:51

"Je suis là pour appliquer le programme présidentiel", affirme Didier Guillaume ce vendredi 19 octobre au micro de RTL. Invité d'Élizabeth Martichoux, le nouveau ministre de l'Agriculture, en remplacement de Stéphane Travert, rappelle l'engagement pris par Emmanuel Macron, en novembre 2017. "Je peux vous dire ce matin, que dans ce quinquennat, nous connaîtrons la fin du glyphosate", soutient le nouveau membre de l'exécutif qui renouvelle l'engagement présidentiel.



Le glyphosate, herbicide controversé encore utilisé par de nombreux agriculteurs, est soupçonné d'être à l'origine de certaines maladies. "Les agriculteurs eux-mêmes (...) disent qu'il y a une transition à opérer", poursuit le ministre qui veut que ce soit mis en pratique "dans des délais qui permettent à l'agriculture française de trouver des produits de substitution".



Le successeur de Stéphane Travert hérite du glyphosate, dossier brûlant qui crispe de plus en plus. Des parlementaires seraient d'ailleurs visés par des menaces à cause de leur position sur le sujet.

"Tout le monde sait qu'il faut en sortir", estime Didier Guillaume. "Aujourd'hui, il faut la transformation de notre agriculture", détaille-t-il, "en même temps, nous sommes dans un environnement ouvert, européen. Il y a des pays autour de nous qui utilisent encore ce produit. Moi ce que je veux dire aujourd'hui à nos compatriotes (...) : nous allons arrêter le glyphosate", martèle le ministre.