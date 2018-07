publié le 26/07/2016 à 08:32

Cette semaine du mardi 26 juillet marque le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi Alur sur l'encadrement des loyers à Paris. Pour le gouvernement, il s'agit d'une grande réussite. Invitée de RTL, Emmanuelle Cosse tire un "bilan très positif" de ce dispositif qui a permis à "plus de 30%" de nouveaux locataires de "bénéficier de baisses de loyer très fortes" qui vont bien souvent de "5 à 10%", selon les chiffres évoqués par la ministre du Logement. "On a vu les loyers se stabiliser à Paris, ce qui ne s'était pas observé depuis plus de dix ans", ajoute-t-elle, assurant qu'il s'agit bien d'un effet de l'observation et encadrement des loyers et non d'un ralentissement économique du secteur.



Paris n'est pas la seule ville à bénéficier de ce dispositif porté, à l'origine, par Cécile Duflot à l'époque où elle était au gouvernement. Au total, près d'une trentaine d'agglomérations ont adopté ce dispositif qui consiste à limiter les hausses de loyers remis en location ou réévalués en fin de bail. "On a vu que partout, dans ces villes très tendues, immédiatement les loyers décéléraient. [...] On se rend compte que cette mise en oeuvre s'est faite rapidement et a très bien fonctionné", assure Emmanuelle Cosse qui, à cette occasion, lance une plateforme numérique d'information dédiée aux locataires et propriétaires.

Si cette mesure rassure les locataires, elle n'est pas forcément du goût de tous les propriétaires. Au micro de RTL, des professionnels de l'immobilier pointaient quelques effets pervers, notamment le fait que les propriétaires sont plus réticents à lancer des travaux. Des arguments réfutés par la ministre : "Toutes les personnes qui habitent à Paris se rendent compte que le marché locatif ne s'est pas du tout effondré. Surtout, on voit que des loyers trop chers entraînent des logements vacants plus longtemps. On a vu des propriétaires dire qu'ils avaient une légitimité à donner tel loyer à leur appartement et que cela avait pacifié des relations". Quant à ceux qui se refusent tout de même à louer leur logement à cause de l'encadrement des loyers, Emmanuelle Cosse se montre très sceptique : "Si votre bien est vacant, cela veut dire que vous pouvez vous permettre de ne pas percevoir un loyer et que vous n'avez pas besoin de cet argent. C'est très rare".