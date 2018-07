L'accord entre Hamon et Jadot n'est "pas réaliste" selon un soutien de Valls

publié le 24/02/2017 à 14:00

L'écologiste Yannick Jadot a annoncé jeudi 23 février qu'il retirait sa candidature à la présidentielle pour soutenir le Benoît Hamon, évoquant l'"accord formidable" qu'ils ont passé. Sur le plan énergétique, les deux hommes se sont entendus sur la sortie du nucléaire d'ici 25 ans et l'arrêt du projet d'enfouissement des déchets à Bure, dans la Meuse. Un volet énergétique qui ne convient "absolument pas" à Christian Bataille, député socialiste du Nord.





Pour ce soutien de Manuel Valls, ce contrat passé entre Yannick Jadot et Benoît Hamon "n'est pas réaliste". "Il est politicien et dénote une forme d'absence de culture économique", assène l'élu pour qui remplacer en si peu de temps la capacité nucléaire française serait "illusoire". Et de prendre exemple sur nos voisins allemands, qui ont dû remettre en service des centrales nucléaires et même construire de nouvelles centrales au charbon après avoir décidé de l'abandon du nucléaire civil. "Voilà la solution allemande que les Verts de monsieur Jadot montrent en exemple", ironise le parlementaire.

"Si ces propositions sont maintenues, c'est impossible pour moi" de voter pour Benoît Hamon, déplore Christian Bataille, qui a consacré une part de son énergie parlementaire à promouvoir le centre de stockage de Bure à partir de la loi qui porte son nom de 1991, promue par Michel Rocard, puis par Pierre Bérégovoy. "Cette loi socialiste est aujourd'hui piétinée par un autre socialiste" or "je ne peux pas voter pour un socialiste qui porte de telles propositions, qui sont la négation des efforts qui ont été faits depuis des décennies", conclut-il, amer.