Le journal de 22h : Yannick Jadot se retire de la présidentielle

publié le 23/02/2017 à 23:54

Il n'y aura pas de bulletin Yannick Jadot dans les bureaux de vote lors de la Présidentielle. Le candidat écologiste se retire pour soutenir Benoit Hamon. Cela faisait plusieurs jours que les deux hommes discutaient pour parvenir à un accord. Se rassembler face aux enjeux, c'est son leitmotiv. Un rassemblement que l'ancien candidat souhaite plus large puisqu'il demande à Jean Luc Mélenchon de rejoindre cette alliance avec Benoit Hamon : ""Jean-Luc, dans cet accord il y a tout ce que tu défends (...) Nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Jean-Luc, parlons-nous continuons à travailler et créons cette grandes espérance autour d'un rassemblement".





Yannick Jadot en a aussi profité pour détailler les modalités de l'accord passé avec Benoît Hamon, dont la sortie du nucléaire en 25 ans. Yannick Jadot sera l'invité d'Elisabeth Martichoux vendredi 24 février dans la matinale de RTL à 7h40.

- Alliance : François Bayrou a rejoint Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont officiellement rencontrés devant les photographes avant de discuter 3/4 d'heure dans un café parisien.

- Perturbateur endocrinien : sept personnalités engagées pour l'environnement ont accepté de faire analyser quelques cheveux leur appartenant. Résultat : ils sont tous contaminés par des perturbateurs endocriniens



-Prison : Le ministre de la justice annonce un nouveau plan qui doit permettre à terme que chaque détenu dispose d'une cellule individuelle.



- PSA : Le constructeur français a décidé de verser 2000 euros net minimum à chaque salarié au regard de la hausse du bénéfice enregistré en 2016.