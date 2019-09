Journées du patrimoine : "12 millions de personnes" ont participé, annonce Riester sur RTL

et William Vuillez

publié le 22/09/2019 à 18:25

Invité ce dimanche sur RTL, le ministre de la Culture, Franck Riester a annoncé les chiffres de participations aux journées du patrimoine, qui s'achèvent ce dimanche. "On a le chiffre record de l'an dernier, c'est-à-dire plus de 12 millions de personnes dans les monuments historiques, dans les fameux 17.600 sites ouverts", a expliqué le ministre.



"On est très satisfait", a ajouté Franck Riester. "Avec les manifestations à Paris on se posait la question de savoir s'il y allait avoir autant de monde et bien oui, il y a eu autant de monde que l'an dernier, qui était déjà un record" s'est-il félicité. Le ministre de la Culture est également revenu sur l'objectif de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, prévue en 5 ans par Emmanuel Macron.

"C'est un objectif d'ambition de se donner un délais raisonnable. Mais la priorité c'est de faire les choses dans les règles de l'art, que la restauration de Notre-Dame de Paris soit une fierté pour tous nos compatriotes", a-t-il expliqué.