publié le 30/09/2016 à 07:22

Le président du parti chrétien-démocrate fait partie des sept candidats à la primaire de la droite et du centre qui se tiendra les 20 et 27 novembre 2016. Il sera opposé notamment à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet et François Fillon.



Âgé de 53 ans, il est le successeur de Christine Boutin à la tête de ce petit parti depuis novembre 2013, affilié depuis sa création à l'ex-UMP, devenue Les Républicains en 2015. L'homme est également député de la 10ème circonscription des Yvelines.

Opposant au mariage pour les couples de même sexe et à Christiane Taubira qui a porté cette loi, il n'est pour autant pas soutenu par le mouvement de la Manif pour Tous, qui n'a pas explicitement choisi de soutenir un candidat en particulier à l'élection présidentielle de 2017.

