Jean-Christophe Cambadélis était l'invité du Grand Jury

publié le 29/05/2016 à 11:53

Dans un contexte de crise sociale où le gouvernement est largement pointé du doigt, Jean-Christophe Cambadélis est l'invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI cette semaine. François Hollande et Manuel Valls peuvent-ils sortir la tête de l'eau alors que le pays est proche d'une paralysie, bloqué par la CGT qui refuse de lâcher du lest sur la question de la loi Travail.



Malgré le blocage des huit raffineries françaises, six sont toujours en grève, et de certaines centrales nucléaires, le bras de fer continue entre le syndicat et le gouvernement. Que suggère alors Jean-Christophe Cambadélis face à cette situation ? L'exécutif peut-il négocier, doit-il modifier la loi... Tant de questions que se posent aujourd'hui les Français à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2017.

Des Français largement déçus aujourd'hui par cette politique socialiste. De nombreux locaux du Parti socialiste ont notamment été pris pour cible ces derniers jours, symbole d'une contestation de plus en plus forte mais surtout, de plus en plus violente. Dans ce contexte, une primaire à gauche apparaît inévitable alors que François Hollande garde le mystère sur une possible candidature.