et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/01/2019 à 08:17

Cumuler plusieurs pensions de retraites. Le Canard Enchaîné a épinglé le Défenseur des Droits, Jacques Toubon sur sa rémunération. Conséquence de la polémique sur le salaire de Chantal Jouanno, le journal a compté huit "cumulards" qui perçoivent une retraite et un salaire. Parmi eux, l'ancien ministre de la Justice de Jacques Chirac.



En tant que Défenseur des Droits, il perçoit 15.725 euros mensuels. À cela vient s'ajouter "ses pensions d'administrateur civil et de conseiller d'État, ainsi que sa triple retraite d’adjoint au maire de Paris, de député et de parlementaire européen". Selon Le Canard Enchaîné, le "total pourrait avoisiner les 30.000 euros mensuels".

Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 17 janvier, Jacques Toubon a indiqué toucher "un salaire qui est inscrit dans le budget" et que depuis 2006, il "touche ce qui correspond à 44 ans de service l’état : une pension de fonctionnaires, parlementaire et conseiller de Paris pendant 25 ans".

"Je ne comprends pas que ça choque parce que je rappelle que ce que je fais, c’est un travail à temps plein pour lequel je suis rémunéré conformément aux règles", a-t-il ajouté.