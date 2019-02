publié le 02/02/2019 à 10:17

Cette ville de la Drôme a été désignée, samedi 2 février, comme site de rassemblement des contestataires. Plus de 10.000 personnes sont attendues en cette 12e journée de mobilisation des "gilets jaunes".



Une journée que Nicolas Daragon, le maire de la ville redoute : "Les manifestations de 'gilets jaunes' organisées partout en France donnent lieu à l'infiltration de groupes malveillants. (...) Valence n'est pas exclue, même si jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu de troubles".

Le maire précise également que si les manifestations précédentes étaient déclarées, encadrées et possédaient un service de sécurité, "ce n'est pas le cas aujourd'hui". "J'ai le sentiment que (la casse) devient inévitable dans ce type de mouvement", déplore-t-il. "C'est une journée à la fois inquiétante et qui nous plonge dans l'incertitude. (...) Inquiétant parce que 10% de casseurs s'infiltreraient dans ces manifestations."

Une source d'incertitude également pour le maire car les autorités ne connaissent ni le lieu ni l'heure de départ, ni le parcours, ni la composition exacte des cortèges, des décisions qui se sont toutes prises sur les réseaux sociaux.

Plusieurs milliers de forces de l'ordre mobilisées

Le maire livre également son opinion quant à l'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD), qui font polémique depuis quelques semaines, en raison de leur dangerosité. Vendredi 1er février, le Conseil d'État avait rejeté la demande de suspension de l'arme, la jugeant nécessaire pour les forces de l'ordre.



"Lorsque j'entends les arguments de la police sur le fait qu'entre le corps-à-corps et l'arme à feu, il faut qu'il y ait quelque chose, je suis plutôt sensible à ça. Et je relève que nos forces de l'ordre ont reçu des centaines de projectiles, dont des bouteilles d'acide. Donc quel est le moyen de protection à distance de la police s'ils n'ont plus ça ?", explique-t-il.



"Évidemment, quant on a des armes de ce type, il faut qu'elles soient contrôlées et que leur usage soit contrôlé. (...) Il faut mettre en sécurité les forces de l'ordre, et il faut que les manifestants puissent protester, tant qu'ils sont dans le calme et qu'ils sont contrôlés".



Pour faire face à une éventuelle marée jaune, près d'un millier de membres des forces de l'ordre seront mobilisées aujourd'hui à Valence et autour de Valence.