INVITÉS RTL - L’armée française est-elle vraiment capable de faire la guerre ?

Emmanuel Macron se déplace, ce mercredi 9 novembre, à Toulon pour présenter les grandes lignes de sa politique en matière de défense. Quelles sont les grandes orientations pour notre défense ? La France est souvent accusée d'être à la traine, militairement parlant.

Nos forces armées sont-elles vraiment capables, par exemple, de mener une guerre ? Autant de questions pour le débat du jour à l'antenne de RTL. Dans un climat mondial de plus en plus menaçant et avec des forces françaises que l'on dit à la traîne, si une guerre éclatait, pourrions-nous tenir ?

Invité de RTL, Léo Péria-Peigné, chercheur à l’IFRI et à l’Observatoire des conflits futurs estime que "si la France était dans une situation hypothétique similaire à celle de l'Ukraine, ce serait très difficile". "Imaginons s'il fallait tenir en munitions d'artillerie lourde, je pense que en moins d'un mois et en étant même généreux, on serait mal. Pour vous donner un exemple, à la mi-mars, les Russes avaient perdu plus de 300 chars. En France, on en a 180 qui sont opérationnels", a-t-il ajouté.

Cette situation n'est pas normale Jean-Louis Thiériot, député LR de la Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la défense nationale

Est-ce que cette situation est normale ? Selon Jean-Louis Thiériot, député LR de la Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la défense nationale, "non, cette situation n'est pas normale. Il y a une légère remontée en puissance depuis 2007. Mais les marches à venir sont absolument considérables".

La marine française n'a jamais été aussi "petite depuis 1945". Ce sont les mots du chef d'état-major de la Marine. Selon le chef d'état-major des armées, la France ne serait plus capable de faire face à une guerre de haute intensité. "Ils ont partiellement raison parce que la guerre de haute intensité, ce n'est pas la France seule. On imagine mal la France engagée seule sur un terrain centre européen. Donc dans une coalition, on est censé avoir une capacité de niveau corps d'armée", a ajouté le député Les Républicains.

Et d'ajouter : "En ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, aujourd'hui ce sont les Américains qui sont les premiers contributeurs à hauteur de 55%. Et pour tous les autres pays, c'est beaucoup plus compliqué parce que notre industrie de défense n'est pas calibrée pour produire suffisamment"

