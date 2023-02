1,2 million de personnes dans les rues de France, selon la police, alors que les syndicats annoncent plus de 2,5 millions de manifestants, en hausse en tout cas par rapport au 19 janvier dernier. Le gouvernement peut-il ignorer cette mobilisation massive du 31 janvier contre sa réforme des retraites ?

"Quel que soit le chiffre, on doit entendre ce qui est dit, avance Stéphanie Rist, députée Renaissance du département du Loiret et rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée. C'est d'autant plus important qu'on en est le débat parlementaire. Certains veulent nous interdire ce débat parlementaire avec une motion référendaire. Et quand on voit ce chiffre dans la rue, c'est encore plus important, pour moi, qu'on puisse porter ce débat en essayant d'argumenter les uns contre les autres."

Les demandes des manifestants se concentrent sur l'âge de départ, la pénibilité ou le nombre de trimestres. "C'est pour ça qu'il faut faire ce débat. Parce que l'article 9 qui concerne la pénibilité, il est dans très longtemps. On est en commission depuis 48h, on est juste à l'article 2 parce qu'il y a des débats qui sont en dehors du texte entre la Nupes et le RN qui essaye de se partager la tête d'affiche. Mais on n'arrive pas à avancer. Or, tous ces sujets de pénibilité qui pourraient rassurer une partie des gens qui étaient dans la rue hier, puisque 4 personnes sur 10 pourront partir avant l'âge de départ légal..."

"Nous ne vivons pas une commission des affaires sociales", oppose Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. C'est la Nupes qui depuis lundi bloque avec des centaines d'amendements. Nous avons déposé des amendements, notamment de suppression, 75 amendements, ce qui est très modeste volontairement pour aller notamment sur l'article 7 qui le fond de cette réforme. Quand j'entends ma collègue dire que nous voulons stopper le débat en allant sur une motion référendaire, non. Nous nous croyons au peuple. Nous croyons que les Français peuvent s'exprimer sur cette réforme."

Bataille d'amendements

Pour la députée de la majorité, le RN n'est pas dans la construction. "Quand on regarde leurs 31 amendements en commission, ce sont juste des amendements de suppression. (...) Le RN n'a pas de propositions entre des âges qui ont évolué au fur et à mesure des campagnes de Marine Le Pen... Il n'y a pas de propositions pour enrichir ce texte."

"Je crois que mon collègue et rapporteur général n'a pas lu le programme de Marine Le Pen, a rétorqué le député RN. Nous avons évolué sur l'âge en passant de 60 à 62 ans uniquement pour ceux qui ont commencé après 20 ans. (...) Nous avons des amendements de fond. Nous aurons notamment les quatre critères de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron, notamment les charges lourdes, la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les risques chimiques. Parce que moi, je suis fils de couvreur et mon père est exclu de l'ensemble des critères de pénibilité aujourd'hui suite aux décisions d'Emmanuel Macron en 2019. Donc nous avons des amendements de fond. Mais nous avons surtout, c'est vrai, des amendements de suppression puisque cette réforme dans sa globalité est injuste et nous souhaitons mettre en échec le gouvernement sur cette réforme.

La question de l'âge de départ

Le gouvernement avait annoncé par la voix de la Première ministre dès dimanche que l'âge de départ n'était "pas négociable". Quelles sont, au moment où nous parlons, les marges de manœuvre, les portes ouvertes à l'aménagement du texte ? "L'âge de départ a déjà été négocié depuis plusieurs semaines, depuis trois mois, puisque je rappelle que l'âge au démarrage était 65 ans. Il est passé à 64 ans parce qu'il y a eu ces négociations avec les groupes politiques et avec les représentants syndicaux", a-t-elle rappelé.

La rumeur d'une dissolution

La rumeur d'une dissolution que provoquerait Emmanuel Macron avant la fin de son mandat se fait entendre depuis quelques jours. "On dit chiche !, lance le député RN. Nous n'avons pas peur du peuple, ni pour un référendum, ni dans les urnes lors d'élections législatives anticipées. Nous sommes prêts, nous nous y préparons.



"Je suis très à l'aise avec les référendums et le peuple, a répondu Stéphanie Rist. Moi, pendant ma campagne électorale législative, j'ai porté cette réforme des retraites. J'ai dit que j'allais défendre cette réforme des retraites parce qu'en étant rapporteure de la Commission des Comptes de la Sécurité sociale, je sais l'enjeu derrière l'enjeu de ce déficit qui nuira aux plus fragiles. Parce qu'il faudra sinon aller vers un système par capitalisation qui sera bénéfique pour les plus riches. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui.

