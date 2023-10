INVITÉE RTL - Prix du carburant : "L'État prend beaucoup trop dans la poche des Français", selon Marion Maréchal

Le débat existe depuis des décennies et ressurgit encore plus fortement en période d'inflation. Le niveau des taxes sur le carburant fait polémiques ces dernières semaines, dans un contexte de forte hausse des prix et alors que le litre d'essence flirte régulièrement avec les 2 euros par litre. Marion Maréchal, invitée dimanche 1er octobre du Grand Jury RTL, Le Figaro, M6, a à son tour critiqué la forte fiscalité sur les carburants. "L'État prend aujourd'hui beaucoup trop dans la poche des Français. Et quand il le restitue, il le restitue très souvent avec beaucoup de gabegie", a estimé la tête de liste de Reconquête! aux prochaines élections européennes.

"Le prix du baril est aujourd'hui à 90 dollars, au même prix qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, le prix du carburant était de 1,50 euro, contre 2 euros aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est le niveau de taxes. L'essentiel du prix du carburant, ce sont les taxes prélevées par l'État", a illustré Marion Maréchal.

La vice-présidente du parti d'extrême droite d'Éric Zemmour veut également ouvrir "un débat sur la philosophie économique qu'on doit avoir dans ce pays." "Aujourd'hui, à chaque grave difficulté sur les carburants, on va réfléchir à un concours de chèques ou de primes. Mais au lieu de réfléchir à ce que l'État nous rende un peu de ce qu'il nous a pris, on pourrait réfléchir à ce qu'il nous prenne moins", a préconisé Marion Maréchal.