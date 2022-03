INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Jadot accuse les chasseurs "de prendre en otage le reste de la société"

Yannick Jadot a accusé dimanche les chasseurs "de prendre en otage le reste de la société", réitérant son intention d'interdire la chasse les week-ends et pendant les vacances afin que "tout le monde puisse accéder à la nature".

"Vous avez des accidents qui sont insupportables. On ne peut pas avoir le week-end et pendant les vacances, 900.000 chasseurs qui prennent en otage tout le reste de la société", a-t-il déploré, invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. "Quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous, à un moment donné, vous n'avez pas accès à la nature", explique le candidat.

Il promet de "réglementer et d'encadrer la chasse" s'il était élu président de la République le 24 avril afin de "partager la nature", déplorant que les familles ne puissent pas s'y promener les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Il a toutefois assuré "ne pas mettre tous les chasseurs dans le même panier", reconnaissant que certains d'entre eux étaient "respectueux des espèces et ne pratiquent pas de chasse cruelle".