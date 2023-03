INVITÉ RTL - "Mélenchon a un objectif, c'est faire tomber la Ve République par tous les moyens", selon Retailleau

"Certains jettent de l'huile sur les braises". Invité de RTL ce mardi 28 mars, Bruno Retailleau a chargé la France insoumise dont certains députés étaient présents aux côtés des manifestants de Sainte-Soline.

Selon le président du groupe Les Républicains au Sénat, "on peut être inquiet". "Il y a le feu à la maison France parce que trop de braises couvent depuis trop longtemps (...) Emmanuel Macron a commis des maladresses que je ne mets pas au même niveau que l'institutionnalisation de la violence faite par l'extrême gauche française et notamment justifiée par Jean-Luc Mélenchon", a-t-il déclaré.

Bruno Retailleau poursuit sa charge contre le leader de la France insoumise : "Jean-Luc Mélenchon est un ancien trotskiste (...) Il a un objectif, c'est faire tomber la Ve République par tous les moyens. Il justifie chaque jour la violence (...) Ce qui m'a stupéfait c'est que quand on est élu de la République, on ne participe pas à des manifestations qui sont interdites, on ne se mélange pas avec des cagoules noires et on ne devient pas le complice de cette violence".

Le sénateur vendéen dresse une comparaison avec le Rassemblement national. "Est-ce que vous imaginez un seul instant que Marine Le Pen ou quelqu'un du Rassemblement aient ce type de comportement ? On appellerait à la République en danger", a-t-il lancé au micro de RTL.

