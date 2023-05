INVITÉ RTL - Éric Zemmour : "La violence vient de l'extrême gauche et du Jihad quotidien"

La France ne se concentrerait pas sur les bonnes violences. Invité de l'émission Le Grand Jury sur RTL et LCI, Éric Zemmour considère qu'il y a de plus en plus de violences dans le pays et il les distingue en deux sources.

"La première est une violence politique, venant de l'extrême gauche", juge le président du parti "Reconquête". Selon lui, ce n'est pas l'extrême droite qui agresse les policiers, mais bien l'ultra gauche. Éric Zemmour a dit notamment être la "victime permanente" de la "Jeune Garde", un groupe antifasciste qui le harcèlerait lors de ses déplacements et qui serait soutenu par Jean-Luc Mélenchon et la Nupes.

Le deuxième type de violence est, selon l'homme politique, bien plus profonde : "C'est une violence issue de l'immigration, quelle soit de nationalité française ou étrangère. J'appelle ça le Jihad quotidien. Ça c'est une violence permanente et que subissent tous les Français".

