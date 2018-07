publié le 26/04/2016 à 11:14

Lundi 25 avril a eu lieu le meeting de "Hé oh la gauche !" Le retour de la réclame. "Hé oh la gauche", ce n'est pas de la pub, ce n'est pas de la comm', c'est la réclame de papa. J'adore le vintage. "Hé oh la gauche". On ne sait pas trop comment l'écrire, et encore moins comment le dire. On ne sait pas si c'est un automobiliste qui interpelle un type mal embarqué.



Et puis cette référence à Blanche Neige et les sept nains, que tout le monde a souligné. Walt Disney présente : "Hé oh, hé oh, on rentre du boulot". Hé oh, hé oh, on cherche du boulot d'ailleurs, serait plus juste. François Hollande serait Prof'. Manuel Valls, Grincheux, sans doute. Blanche Neige, Ségolène Royal, peut-être. Simplet, on a l'embarras du choix. Le meeting a eu lieu à la faculté de médecine. D'ailleurs, c'était une réunion. On était sur place, pour les autopsies.