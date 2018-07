publié le 26/04/2018 à 08:19

Ce jeudi 26 avril se déroule la troisième édition du "Duo Day", une journée en entreprise pas tout à fait comme les autres qui permet aux salariés valides de se faire accompagner par une personne handicapée. Cette journée permet de promouvoir l'insertion des personnes handicapées dans la vie de tous les jours et notamment dans la sphère de l'emploi.



Le gouvernement montre l'exemple, ainsi qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui travaillent en binôme ce jeudi 26 avril avec une personne handicapée. "Tout le monde a joué le jeu pour pouvoir changer le regard sur le handicap", explique la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, invitée de RTL ce jeudi 26 avril. La secrétaire d'État est, elle, accompagnée, d'Alexandra, une jeune femme atteinte de troubles bipolaires.

"Il y a une vraie mésentente entre les chefs d'entreprises et les salariés qui souffrent de handicap, et je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles", déplore Sophie Cluzel. Une entreprise sur trois répond à l'obligation de 6% de personnes handicapées dans ses murs. "Au lieu d'être à 6% nos entreprises sont à 3,5%, regrette la secrétaire d'État. Il faut faire de la pédagogie positive, inciter les entreprises".

Celle-ci explique qu'elle travaille à la simplification des mesures permettant aux chefs d'entreprises de déclarer un salarié en situation de handicap. "C'est décourageant. On va simplifier, on veut juste avoir l'emploi direct et quelques déductions par rapports aux achats dits responsables auprès de l'entreprise adaptée. (...) On travaille avec Muriel Pénicaud pour simplifier, pour faire de la déclaration automatique et pour rendre lisibles tous les opérateurs", explique-t-elle.