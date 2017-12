Justbip : l'application gratuite pour aider les personnes à mobilité réduite

publié le 16/12/2017 à 08:57

La start-up Justbip vient de décrocher le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Son originalité ? Des services à destination des personnes à mobilité réduite, destinés à faciliter leur quotidien. Son jeune fondateur de 34 ans, Romain Streiff, qui n'est autre que le fils du célèbre pilote Christian Streiff, handicapé suite à un accident il y a 20 ans. Et c'est justement en voyant toutes les difficultés de son père au quotidien qu'il a eu cette idée : une application pour faciliter la vie à des milliers de personnes qui ont des soucis pour se déplacer.



L’objectif est d’apporter un vrai service aux personnes à mobilité réduite. Pas seulement une personne handicapée, mais aussi une femme enceinte, une personne âgée ou encore si vous vous êtes cassé une jambe. En résumé, dès que tout devient compliqué exemple dans une station-service. Grâce à ce système, il suffit de vous arrêtez devant une pompe, de lancer l'application depuis votre smarphone. Aussitôt, un pompiste vient remplir le réservoir de votre voiture.

Vous pouvez payer directement à la fenêtre de votre voiture, via le terminal carte bleue que la personne aura apporté. Plus besoin de sortir, déplier le fauteuil roulant, faire le plein, remonter en voiture, replier le fauteuil roulant et recommencer quelques mètres plus loin... En moyenne, cela prend pas moins de 20 minutes ! Là, en 3 minutes, tout est bouclé. Plusieurs stations proposent ce service. 1160 Total, partenaires de l'opération. Ce n'est pas rien, car Total est le premier gros distributeur en France. C'est d'une certaine façon le grand retour des pompistes !

Un service étendu aux gares et aéroports

D'ailleurs les pétroliers sont intéressés par ce service et comptent le développer. Pour se différencier des grandes surfaces, qui grappillent du terrain et représentent la moitié du marché aujourd'hui. L'année prochaine, on pourra en plus du plein commander sandwichs, boissons, que l'on viendra vous livrer à votre place. Comme dans un drive-in de Fast food.



Et ce service n'est pas limité à l'automobile. Ouvrir la porte du sas à la banque, monter la marche d'accès à un restaurant... La start-up va aussi bientôt s'élancer dans les gares ou aéroports. Un service existe déjà, mais là, on viendra directement vous prendre à la sortie du Taxi. Et puis, deux tests sont actuellement en cours dans deux mairies : pour vos papiers plus besoin de grimper les étages. On vous les prépare à l'avance et on vous les donne à l'accueil.

Une application gratuite

Ce service ne coûte rien ! Et c'est la bonne nouvelle. C'est 100 % gratuit. En revanche, cela coûte 10 euros par mois pour l'établissement qui l'accepte. Mais franchement, pour une gare, un aéroport ou une mairie ce n'est pas grand chose pour un service vraiment formidable. On rappelle son nom : Justbip !



Plus de 16.000 usagers ont déjà été conquis par ce service, qui va s'étendre à l'Europe (Allemagne, Belgique, Suisse) et ambitionne de devenir le leader de la solution d'accessibilité, aidé par des partenaires comme Cap Digital, Orange, Via ID, Moovelab, Station F, CNP, Natixis ou Total.