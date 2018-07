Hamon tacle Macron à la veille du lancement de son mouvement politique

publié le 30/06/2017 à 18:50

Il s'était fait discret depuis son élimination lors du premier tour de l'élection présidentielle au mois de mai. Après presque deux mois d'un silence entrecoupé de brèves apparitions médiatiques, Benoît Hamon a accordé un entretien au journal Libération, à la veille du lancement officiel de son mouvement politique, le 1er juillet. Une interview dans laquelle il a notamment l'occasion de revenir sur les premiers pas d'Emmanuel Macron à l'Élysée.



L'ancien ministre de l'Éducation nationale taxe d'ailleurs celui qui fut son collègue au gouvernement de "libéral-autoritaire". Une qualification peu flatteuse dans la bouche du gagnant de la primaire de la Belle alliance populaire, qui estime que "tout cela témoigne d'une conception rétrécie de la République et débouchera sur une démocratie appauvrie", fustigeant les projets que nourrit le chef de l'État à l'égard de l'état d'urgence, des réfugiés ou encore sur "l'ampleur de la casse du code du travail", à propos du projet de réforme porté par Emmanuel Macron.



Au cours de l'entretien, Benoît Hamon n'est pas tendre avec le Parti socialiste (PS), auquel il appartient encore. "Il est nécessaire de sortir du huis clos socialiste", fait-il valoir pour appuyer le lancement du Mouvement du 1er juillet. "On ouvre un espace", explique l'homme, pour lequel ce nouveau départ est aussi l'occasion de prendre la mesure de son échec à l'élection présidentielle, et peut-être passer outre ? "La première tâche du mouvement qu'on lance est d'interroger la campagne qu'on a menée", reconnaît l'ancien député des Yvelines, défait lors des dernières législatives par un candidat estampillé La République En Marche.