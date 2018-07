et AFP

publié le 27/10/2017 à 14:32

Emmanuel Macron l'a affirmé, il n'est "pas le Père Noël", et son discours du 27 octobre à Cayenne confirme qu'il ne fera pas de cadeau. En déplacement pendant trois jours dans le département d'outre-mer, le président de la République a affirmé que "le rôle de l'État" n'était pas de "tenir des engagements irréalistes" ni de "céder à des pressions, quelles qu'elles soient, en particulier lorsqu'elles n'ont pas la légitimité démocratique". La veille, il a reçu un accueil électrique, sa venue provoquant plusieurs affrontements entre forces de l'ordre et manifestants du collectif Pou Lagwiyann Dékolé (Pour que la Guyane décolle).



"Les interlocuteurs, ce sont les élus de la République", a déclaré lors d'un point presse à Cayenne le président de la République, en réaction aux manifestations organisées jeudi 26 octobre, au premier jour de sa visite, par Pou Lagwiyann dékolé. Des gendarmes mobiles avaient été déployés à Cayenne. Des jeunes venus de quartiers défavorisés, souvent encagoulés, ont lancé des cocktails Molotov et des projectiles sous les rotors d'un hélicoptère.

L'après-midi, une marche à l'appel du collectif Pou Lagwiyann Dékolé (Pour que la Guyane décolle) avait pourtant rassemblé pacifiquement plus d'un millier de personnes, en chant et en famille, pour réclamer le respect des accords signés avec l'ancien gouvernement à l'issue du mouvement social de mars-avril.