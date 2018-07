et Thibaut Deleaz

publié le 06/07/2018 à 08:41

Depuis cette nuit, les États-Unis imposent des droits de douane très élevés sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Une décision du président Donald Trump qui signe le lancement de "la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique" pour le ministère du Commerce chinois. Une "spirale dangereuse", juge Jean-Yves Le Drian sur RTL vendredi 6 juillet.



Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères estime que "ce n'est pas encore la guerre commerciale", mais que cela y ressemble. Il espère une réaction de la Chine qui pourrait engager des discussions avec Donald Trump. "Les États-Unis essayent d'obtenir des avantages par la pression et par la menace", dénonce Jean-Yves Le Drian. Cette méthode "ne sert personne", prévient-il.

Pour lui, le Président américain se livre à "une remise en cause systématique de tous les outils de vie en commun (...) mis en place depuis 1945". Donald Trump rompt avec cette tradition de la discussion, les perdants seront aussi américains, prévient Jean-Yves Le Drian. "On est dans une logique de déconstruction, une logique du chacun pour soi, une logique de Far West."