Le Journal RTL de 6h30 du 23/03/2018 : spectre d'une guerre commerciale entre Pékin et Washington

publié le 23/03/2018 à 07:00

La guerre commerciale est déclarée entre Pékin et Washington. Donald Trump contre le Made in China. Le président américain vient d'annoncer 60 milliards de dollars de sanctions contre les importations chinoises. Mais personne ne sait encore s'il s'agit du montant des taxes ou la valeur des importations qui seront taxées.



Toujours est-il que Pékin a immédiatement réagi. "La Chine n'a en aucun cas peur d'une guerre commerciale", a averti Pékin. Les bourses de Hong Kong et de Shanghai ont réagi aussi, en faisant le grand plongeon, en perdant près de 3% dans les premiers échanges cette nuit.

La guerre est déclarée avec la Chine, mais suspendue avec l'Union européenne. C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est confirmé. La Maison Blanche annonce que les importations d'acier et d'aluminium ne seront pas taxées dès aujourd'hui comme prévu, mais à partir du 1er mai. Bruxelles demandait un délai pour s'organiser.

À écouter également dans ce journal

Politique - Nicolas Sarkozy s'est défendu avec vigueur sur TF1, promettant de "faire triompher (son) honneur", victime de "l'ignominie" de la "bande de Kadhafi" et de Mediapart, au lendemain de sa mise en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.



Société - Entre 323.000 et 500.000 personnes étaient dans les rues hier pour la journée d'action des fonctionnaires rejoints par les cheminots. Un succès pour les agents de la SNCF. Un tiers d'entre eux était en grève. Mais pour les fonctionnaires, la mobilisation n'a pas vraiment dépassé celle du 10 octobre dernier.



Transports - 75% des vols sont assurés aujourd'hui chez Air France. Les salariés de la compagnie, tous métiers confondus, demandent une augmentation des salaires. Une autre mobilisation est prévue le 30 mars, la veille du week-end de Pâques.



Justice - La perpétuité a été requise contre Jacques Rançon. Le verdict sera rendu lundi pour le tueur de la gare de Perpignan.