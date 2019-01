Gouvernement : encore des réformes à hauts risques au menu de 2019

et William Vuillez

publié le 04/01/2019 à 12:24

De l'aveu même du ministre de l'économie, Bruno Lemaire, c'est cette année que le gouvernement entre vraiment "dans le dur". En effet, les réformes programmées en 2019 sont potentiellement explosives avec en point d'orgue celle des retraites, qui prévoit un système à points et la fin des régimes spéciaux.



2019 sera aussi l'année de la réforme de l'assurance-chômage qui pourrait déboucher sur une baisse des indemnités, ce que refusent les syndicats. Autre dossier chaud à gérer pour le Premier ministre Édouard Philippe, celui de la fonction publique avec une modification du statut des fonctionnaires.

À ce programme chargé il faut aussi ajouter deux réformes de société : une possible révision de la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État et la PMA pour toutes les femmes. Deux sujets hautement inflammables.

Le gouvernement mise gros sur le grand débat national. Entre 3.000 et 5.000 communes recueillent déjà les requêtes des Français qui sont 55 % à soutenir encore le mouvement des gilets jaunes selon un sondage ODOXA.