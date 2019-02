publié le 25/02/2019 à 13:48

Le mouvement des "gilets jaunes" garde le cap sur les élections européennes de mai prochain, malgré des intentions de vote très faibles. Selon notre baromètre Harris Interactive Epoka pour RTL, LCI et Le Figaro, seuls 3% des Français interrogés souhaitent donner leur bulletin de vote à une liste du mouvement.



D'après Benjamin Cauchy, le porte-parole des "gilets jaunes libres", figurer à ce scrutin n'est pas légitime alors qu'une liste qui était menée par Ingrid Levavasseur était créditée de 7,5% d'intentions de vote il y a quelques semaines : "Pour moi c'est une erreur majeure que de présenter une liste des "gilets jaunes" aux élections européennes pour la simple et bonne raison que ce mouvement social est fédérateur par ces revendications et que la transposition politique, quand on parle d'un suffrage européen, ne permettra pas au mouvement de pouvoir se réunir autour d'un projet européen".

Le porte-parole n'a pas donné de précision quant à sa possible candidature, préférant souligner le réel combat du mouvement : "Le président de la République est le maître des horloges. Nous sommes à l'heure du grand débat national et avons bien compris que les Français aspiraient à d'autres formes de mobilisation pour continuer nos revendications. On a encore pleins de combats à mener au titre des "gilets jaunes". Le moment politique n'est pas encore venu".

Malgré le faible soutien qui se profile aux élections européennes, Benjamin Cauchy préfère voir le sondage d'une autre manière, en contestant la politique gouvernementale : "La République en Marche fait 22%. J'ai donc surtout compris que 78% des suffrages qui vont s'exprimer sont contre la politique d'Emmanuel Macron. C'est bel et bien ça qu'il faut retenir. Les 'gilets jaunes' ont insufflé une dynamique et une envie d'autre politique".