"Gilets jaunes" : la mairie de Paris évoque une "vraie menace" pour la sécurité

Alors que plus de 280.000 "gilets jaunes" s'étaient mobilisés partout en France la semaine dernière, une nouvelle journée de contestation est prévue ce samedi. Et ce notamment à Paris où plus de 30.000 manifestants sont attendus.



De quoi poser la question de la sécurité alors que ce mouvement est caractérisé par "la difficulté d'avoir des interlocuteurs" et "le souhait de ne pas respecter les consignes de la préfecture de police". Face à ce constat, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la mairie de Paris, évoque "une source d'inquiétudes pour les policiers". "Il faut à la fois exercer la liberté de manifester et protéger les personnes, les manifestants, les biens, les commerçants, les passants... Il faut cohabiter de façon pacifique", dit-il au micro de RTL.

Surtout que selon lui, le risque de voir certains casseurs est réel. "La vraie menace, c'est que des individus profitent de la mobilisation des 'gilets jaunes' pour infiltrer ces groupes mobiles et mettre le bazar. Cela serait très préjudiciable au mouvement", glisse-t-il.