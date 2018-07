publié le 31/01/2018 à 07:40

Chez les Républicains, l'appel à la démission de Gérald Darmanin du gouvernement divise. Et c'est peu de le dire. L'affaire, si elle n'était si grave par ailleurs, pourrait presque poser la question de l'autorité de Laurent Wauquiez sur ses troupes.



En réalité, pour l'heure, seule la porte-parole du parti, Laurence Sailliet, ainsi que son trésorier, Daniel Fasquelle, ont publiquement relayé cet appel à la démission du ministre de l'Action et des Comptes publics.

Il s'agit pourtant de "la position officielle", a fait savoir mardi 30 janvier l'entourage de Laurent Wauquiez.

.@lsailliet : "Compte tenu des graves accusations qui sont portées et pour la sérénité de l'action publique, nous pensons que Gérald Darmanin n'a pas d'autre choix que de démissionner". pic.twitter.com/9WFA1hw9t9 — les Républicains (@lesRepublicains) 29 janvier 2018

Ce qui n'a pas empêché les vice-présidents, Virginie Calmels et Guillaume Peltier, les députés Éric Ciotti, Eric Woerth, Guillaume Larrivé, ou encore leur chef de file Christian Jacob, de prendre publiquement une position inverse. "Il faut laisser faire la justice", expliquent-ils tous en substance.

Sarkozy a dîné avec Darmanin

Une position est partagée par celui qui vient d'être nommé "conseiller du président" de LR, Brice Hortefeux. Celui-ci confie volontiers avoir envoyé un message personnel de soutien à Gérald Darmanin. "Fouquier-Tinville est de retour", dit-il, en référence au révolutionnaire et accusateur public. Il dénonce au passage "un régime démagogique et qui veut laver plus blanc que blanc".



Brice Hortefeux a fait part de son avis personnel à Laurent Wauquiez, qui assume pourtant et maintient sa position contre le "traître" Darmanin. À noter que le mentor de toujours de Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy, a dîné mardi soir avec le jeune ministre à Bercy. Un dîner prévu de longue date avec l'équipe de campagne de l'ancien candidat à la primaire de la droite, mais qui, au passage, lui a permis à lui aussi de marquer son soutien.