Frédérique Vidal est l'invitée de RTL

publié le 13/08/2018 à 06:47

Frédérique Vidal est l'invité de RTL ce lundi 13 août. Elle répond aux questions de Jérôme Florin à partir de 7h45.



La ministre de l'Enseignement supérieur reviendra sur le bilan de Parcoursup cet été. 812.000 inscrits sur Parcoursup et à quelques semaines de la rentrée, un peu plus de 591.500 candidats, ont eu une proposition et l’on acceptée.

Selon les chiffres officiels, ils étaient jeudi 9 août très précisément 66.400 à attendre une place sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, étrennée cette année et accusée par ses détracteurs d'instaurer une sélection à l'université. Le ministère assure toutefois que seuls 16.298 d'entre eux cherchent activement à "s'inscrire via Parcoursup". Les autres "ne se sont pas manifestés", selon Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup