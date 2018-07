publié le 30/04/2016 à 22:33

La cote de popularité de François Hollande a encore chuté en avril, à 19% (-2 points en un mois), tandis que celle de Manuel Valls a légèrement remonté à 30% (+2), selon un sondage BVA pour Orange et iTELE publié samedi 30 avril. Quatre Français sur cinq (80%, +1 point) ont exprimé une "mauvaise opinion" du président de la République (50% de "très mauvaise opinion" et 30% de "plutôt mauvaise opinion"), 69% (-2 points) du Premier ministre (30% "très mauvaise", 39% "plutôt mauvaise").



Avec 19% de "bonnes opinions" (17% "plutôt bonne" et 2% "très bonne"), la popularité du chef de l'État "est inférieure de 11 points au score le plus bas atteint par Nicolas Sarkozy durant la période 2007-2012 (en février et avril 2011)", note l'institut. François Hollande retrouve le niveau le plus bas atteint dans ce baromètre en septembre 2014, après les départs du gouvernement d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti. Quant à Manuel Valls, BVA juge qu'il est "un peu tôt pour affirmer qu'il a réussi à amorcer un réel mouvement d'amélioration".

Le président perd 8 points depuis février chez les sympathisants de gauche

François Hollande accuse un net repli des bonnes opinions chez les sympathisants PS à 56% (-9 points depuis mars, -13 depuis février). Parmi l'ensemble des sympathisants de gauche, il recueille 42% de bonnes opinions (-1 depuis mars, -8 points depuis février) et reste à 15% chez les sympathisants de la gauche de la gauche. Manuel Valls perd 2 points chez les sympathisants PS, à 62%, mais en gagne 3 points dans l'ensemble de la gauche, à 45%, et 3 chez les seuls sympathisants de la gauche de la gauche, à 18%. Seuls 10% des Français jugent la politique de l'exécutif "efficace" (-1), 88% pensant l'inverse (stable). 21% la considèrent "juste" (-1), 78% étant d'un avis contraire (+2).

Alain Juppé toujours favori de la primaire à droite

Un sondé sur deux (50%, inchangé) juge par ailleurs qu'Alain Juppé (LR), candidat à la primaire à droite, devrait avoir "davantage d'influence dans la vie politique". Deuxième, le ministre de l'Économie Emmanuel Macron, dont la cote d'influence progresse de 4 points à 48%. Autre candidat à la primaire à droite, Bruno Le Maire (LR) arrive troisième, avec 36% (+1), devant François Bayrou (MoDem) à 33% (-1), puis François Fillon (LR) à 31% (+1).



L'ancien président de la République et actuel patron des Républicains, Nicolas Sarkozy est 22e (19%, -3). La présidente du FN, Marine Le Pen, apparaît à la 10e place (26%, - 2). Le cofondateur du Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon se classe 21e (20%, -1), l'écologiste Cécile Duflot 28e (12%, -1).