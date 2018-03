publié le 28/04/2016 à 21:41

En déplacement en Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls n'en oublie pas pour autant la politique intérieure. Pendant le vol de 24 heures en direction de Nouméa, avec une escale au Japon afin de faire le plein de carburant notamment, le Premier ministre a donné quelques informations importantes sur la suite des événements à un an de l'élection présidentielle.



S'il a passé plus de 7 heures dans une salle de réunion pour travailler ses nombreux dossiers et rentabiliser le trajet entre Paris et Nouméa, le pensionnaire de Matignon s'est aussi confié à certains parlementaires présents à bord. Et selon l'un d'entre eux, Manuel Valls entend lui aussi se faire remarquer alors qu'Emmanuel Macron a lancé "En Marche" et Stéphane Le Foll "Hé ho la gauche !".

Manuel Valls tend les bras à Emmanuel Macron

Pas question pour lui de se mêler à deux ministres. Selon nos informations, cela devrait se faire sous forme de réunions publiques avec l'idée de proposer un meeting dans l'esprit de celui donné à Vauvert, dans le Gard, en août dernier. Dès son retour en France mardi 3 mars, le Premier ministre va fixer les rendez-vous importants alors que quatre à six dates sont à l'heure actuelle évoquées. Si son fief à Évry-sur-Seine devrait logiquement être dans la liste, des passages en région sont aussi attendus.

Et si Emmanuel Macron est aujourd'hui pointé du doigt par de nombreux membres du gouvernement pour son individualisme récurrent, Manuel Valls garde la porte ouverte. Le ministre de l'Économie est le bienvenu. Une manière pour le chef de l'Exécutif de l'avoir sous son contrôle mais aussi de montrer qu'il demeure ouvert sur le plan politique.