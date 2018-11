François Bayrou est l'invité de RTL

et La rédaction numérique de RTL

07/11/2018

Il est un soutien d'Emmanuel Macron mais semble prendre ses distances. Le maire de Pau François Bayrou est l'invité d'Elizabeth Martichoux ce mercredi 7 novembre. Le président du MoDem a exprimé dernièrement sa désapprobation après une phrase rapportée du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.



Ce dernier aurait affirmé que Laurent Wauquiez, président des Républicains, était le candidat de "ceux qui clopent et roulent au diesel". "Cette phrase m'a fait mal, d'une certaine manière, elle m'a fait honte", a expliqué François Bayrou dans le Journal du dimanche.

D'ailleurs que pense-t-il de la hausse des prix du carburant ? Comprend-t-il la grogne des Français et les appels aux blocages qui se multiplient sur les réseaux sociaux ? François Bayrou a récemment qualifié sa relation avec le président de la République de "fraternelle". Soutien du chef de l'État en 2017, et un temps ministre de la Justice, François Bayrou peut-il expliquer pourquoi le message d'Emmanuel Macron ne passe plus auprès des Français ?

Le président du MoDem devra également s'exprimer sur l'actualité internationale et notamment sur les élections de mi-mandat qui ont eu lieu mardi 6 novembre aux États-Unis et dont les premiers résultats sont tombés pendant la nuit.