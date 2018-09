publié le 19/09/2018 à 06:45

François Bayrou estime qu'Emmanuel Macron doit retrouver "l'élan du projet initial", à l'heure où les Français "ne voient plus bien où conduisent les réformes". C'est ce qu'il a déclaré le 14 septembre dernier dans un entretien au Figaro. "Mais dans le nombre de ces réformes, la responsabilité précise du président de la République est de donner une ligne directrice, de dire ce qui relie les décisions qui sont prises, d'expliquer le fil conducteur", assurait-il.



Un constat sévère, assez juste si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Mais venant de François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron, ces critiques un impact particulier. Attention rappelle le patron du MoDem : "les Français ont choisi une pratique politique nouvelle mais on retrouve aujourd'hui les tics et les réflexes du monde ancien."

Alors le départ annoncé de Gérard Collomb du gouvernement est-il un coup dur pour Le Président Macron ? Doit-il remanier avant les Européennes ? A-t-il raison de contester l'audition de Benalla devant le Sénat ? C'est les questions auxquelles devra répondre le président du MoDem face à Élizabeth Martichoux dès 7h45.