publié le 20/09/2018 à 07:00

François Baroin ne croit pas aux décisions budgétaires d'Emmanuel Macron. Dans un entretien au JDD du 2 septembre dernier, le président de l'Association des maires de France fustigeait la baisse des APL, l'augmentation de la CSG, la désindexation des pensions de retraite et bientôt peut-être la retenue de l'impôt à la source. Des mesures qui selon lui "ne tiennent pas compte du modèle économique français" où "plus de 55% du PIB reposent sur la consommation".



Concernant les débats internes à la droite, François Baroin estimait "possible" de les dépasser "à condition que de part et d'autre on n'agite pas des chiffons rouges". Au sujet de sa ville de Troyes, dont il est maire, François Baroin va bientôt envoyer aux Troyens un questionnaire afin de connaître leurs attentes. Il parle d'une liste d’ouverture pour les prochaines élections municipales dans l'Est Éclair de ce 19 septembre.

Alors à l’aune des municipales 2020, que fait-il face au ras-le bol-des élus locaux ? La droite peut-elle redevenir une véritable opposition ? Comment Emmanuel Macron peut-il reprendre la main ? C'est les questions auxquelles devra répondre François Baroin face à Élizabeth Martichoux dès 7h45.