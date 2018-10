publié le 26/10/2018 à 11:44

J-2 avant le Classico, Olympique de Marseille-Paris-Saint-Germain. Les clubs de supporters se chauffent la voix et aussi l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'à l'Assemblée, on adore le foot et on assume sa passion au grand jour surtout depuis qu'a été créé au mois de septembre "OM Parlementaires", club de fans qui réunit 48 députés - fondé par le Républicain des Bouches-du-Rhône Éric Diard.



Piqué au vif, voilà Hugues Renson, député de la capitale qui monte en quelques jours avec 35 confrères "l'Amicale du PSG". Un partout, mais l'Assemblée compte aussi un club bastiais, un club stéphanois, une amicale des supporters de Guingamp et le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont est même sur le point de monter un club de soutien au RC Lens.

En plus d'être de fervents supporters, les députés sont aussi des joueurs. Depuis quatre ans, une équipe de députés a vu le jour, entraînée par l'immortel Guy Roux. Elle réunit sous le même maillot des Insoumis, des Marcheurs, des socialistes et des Républicains.

François Ruffin a distribué son livre dans les vestiaires

À en croire certains joueurs, les comportements se révèlent sur le terrain. Les Insoumis ont la réputation d'être un peu hargneux. Les Marcheurs de jouer un peu perso, même si durant 90 minutes, on essaye d'oublier la politique. Certains ont du mal. L'insoumis François Ruffin, avait profité du premier match pour distribuer dans les vestiaires son livre à tous ses coéquipiers.

Une équipe soudée ?

La cohésion de l'équipe c'est le travail de Guy Roux. Faire en sorte qu'un Républicain passe le ballon à un Insoumis, ce n’est pas forcément une évidence. Ce qui est sûr, c'est que vous ne les verrez jamais se grimper dessus pour célébrer un but "on évite les effusions" explique un des joueurs, en même temps, il y a peu d'occasion de célébrer les buts, comme le confirme le député-milieu de terrain En Marche Jean-Marc Zulési.



"Je vous le dis en toute franchise... dernier score, on s'est pris une taule... nous avons perdu 16 à 0", confie le député. 16 à 0, une taule, il le dit, même si la victoire n'est clairement pas l'objectif. "C'est une occasion de se retrouver au-delà de nos courants politiques, de ce qui peut nous opposer dans l'hémicycle et surtout de le faire pour la bonne cause."



Pour la bonne cause, lors du dernier match face à une équipe de vétérans emmenés par Robert Pirès, les députés ont récolté 55.000 euros pour aider la recherche sur l'autisme infantile.

Le plus jeune maire de France devenu inéligible

Il s’appelle Stéphane Zikovski Samier élu plus jeune maire de France à 22 ans à Hesdin dans le Pas-de-Calais. Il a aujourd'hui 26 ans et si j’ai choisi de vous parler de lui ce matin, c’est parce qu’il traîne depuis son élection un nombre impressionnant de casseroles à faire pâlir de jalousie Patrick Balkany.



Il a été mis en examen pour "prise illégale d’intérêt", "usage de faux", il est aussi poursuivi pour "achat de voix" et "détournement de fond public", à 26 ans donc. Retrait de permis pour excès de vitesse. Il s’est pris une amende en juin dernier pour conduite de quad sans casque. Ses comptes de campagne ont aussi été rejetés.



Il est devenu inéligible. Le voilà de nouveau épinglé cette semaine par la gazette locale, Le Journal de Montreuil qui révèle qu'il s'est acheté cet été, sur le budget de la mairie, deux revolvers. L'intéressé dément mais le parquet a ouvert une enquête.



Je vous conseille d’aller lire l’interview qu’il fait de lui-même sur le site de sa commune, il s'auto-interviewe, c'est un concept un peu particulier. Il écrit : "ce phénomène, au regard charmeur (il parle de lui, ndlr), nous promet encore de belles aventures". Il lui reste un an et demi de mandat.