publié le 04/07/2019 à 18:32

Ce mercredi 3 juillet, non loin de Matignon et du secrétariat d'État de Marlène Schiappa, une trentaine de manifestants se sont rassemblés pour défendre les femmes de chambre et de ménage, et réclamer la fin de la sous-traitance de leur activité.

Ce rassemblement était organisé à l'appel du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques (CGT-HPE), peu avant une réunion entre la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes Marlène Schiappa, et des représentants de fédérations et agences ayant recours à ces personnels.

Parmi les manifestants se trouvait Claude Lévy, fondateur du CGT-HPE, en pointe dans la lutte pour les conditions d'emploi des femmes de chambre ces dernières années. Mais aussi les députés LFI Éric Coquerel et François Ruffin, venus défendre les "168" femmes de ménage de l'Assemblée nationale, employées par quatre sociétés de sous-traitance, dont Europnet.

La sous-traitance serait synonyme de précarité

Tour à tour, ils ont pris la parole pour rappeler les conditions de travail que "subissent" la très grande majorité des femmes employées dans le secteur du nettoyage dans les palaces et hôtels de luxe : "horaires décalés", "cadences infernales", "multiprécarité salariale et sociale", "temps partiels qui les rendent invisibles", "sous-traitance qui permet aux entreprises d'adapter les besoins en femmes de ménage aux taux d'occupation avec des méthodes de voyous".

"C'est choquant que le cœur de métier de l'hôtellerie, qui est l'hébergement, le nettoyage des chambres, soit sous-traité (...) les femmes se font exploiter de manière honteuse, on les paye à la chambre et non à l'heure, avec des conditions de travail très, très pénibles", a souligné Claude Lévy, qui a réclamé leur "intégration" au personnel fixe des hôtels.

Marlène Schiappa promet une mission lancée courant septembre

À l'issue de sa rencontre avec des entreprises sous-traitantes et agences de propreté, ainsi que les fédérations qui les représentent, Marlène Schiappa a rappelé qu'elle avait confié une mission au conseil supérieur de l'égalité professionnelle (CSEP), qui sera "lancée en septembre" afin de "formuler des propositions concrètes pour améliorer les conditions de travail des femmes de chambre et des agents de propreté".



Un "plan d'action sera présenté à l'automne", a-t-elle ajouté. La secrétaire d'État a par ailleurs indiqué qu'elle avait reçu d'autres manifestants, qui s'étaient rassemblés un peu plus tôt devant son ministère.

Une délégation reçue par la secrétaire d'État

Cette délégation, qui répondait à l'appel de la fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS-FO), lui a demandé "des mesures réglementaires pour améliorer la situation des salariés du secteur" et pour "combattre la précarité subie par plus de 400.000 femmes", a indiqué sur son site internet la FEETS-FO.



Le secteur de l'hôtellerie a été marqué ces derniers mois par plusieurs conflits sociaux, certains encore en cours. Récemment, des salariés des hôtels 5 étoiles Balzac et de Vigny, à Paris, ont réclamé à la holding saoudienne propriétaire 2,5 millions d'euros de cotisations sociales selon eux impayées.