publié le 27/05/2018 à 15:35

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont-ils des populistes ? Selon Olivier Faure, "il y a eu à l'élection présidentielle trois formes de populistes différents. Il y a eu un populisme revendiqué par Jean-Luc Mélenchon, un autre revendiqué par Marine Le Pen, pas de même nature. Il y avait un populisme, une autre forme de dégagisme incarné par Emmanuel Macron".



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le premier secrétaire du Parti socialiste estime que le président de la République "est celui qui stigmatise les élus et les corps intermédiaires et qui cherche à s'imposer dans un rapport direct à l'opinion, il fait partie de ceux que l'on peut qualifier de populiste". Olivier Faure poursuit sa critique à l'encontre d'Emmanuel Macron : "C'est un populiste BCBG, mais un populiste malgré tout".

Pour le chef du Parti socialiste, il n'y a pas de doute concernant la ligne politique du chef de l'État : "Bien sûr qu'Emmanuel Macron est de droite. Édouard Philippe était promis à Matignon avec Alain Juppé, il l'a été avec Emmanuel Macron. Il est dans une parfaite continuité et il faut lui reconnaître cela (...) Il cherche le bras de fer. Il cherche un Jupiter radical (Jean-Luc Mélenchon ndlr) face à un Jupiter libéral (Emmanuel Macron ndlr).