Après avoir réalisé le pire score d'un candidat socialiste à l'élection présidentielle depuis Gaston Deferre en 1969 avec 6,36% des voix en 2017, le Parti socialiste a vu ses militants fuir en masse. Il y aurait encore 102.000 cartes du PS, mais le nombre de votants au congrès du parti en avril n’a pas dépassé les 37 000 selon Le Parisien.



Pour espérer reconquérir les adhérents et sympathisants, le Parti socialiste tente donc d'innover et de "s'ouvrir" aux électeurs en les invitant à participer à la création de leur futur programme en échange d'une contribution d'un euro. Olivier Faure, nouveau Premier secrétaire du PS, veut créer un "parti plateforme" et ouvrir les "portes et fenêtres" d’une maison désertée de ses habitants.

Ces propositions recueillies par des électeurs de gauche auraient pour but de créer un réseau des engagés. En pratique, le Parti ouvrira des chantiers thématiques (le premier étant l'Europe) sur lesquels chaque citoyen pourra s'exprimer en s’inscrivant sur une plateforme numérique. Il sera ainsi possible à chacun contre un euro de faire des propositions sur plusieurs sujets de société. Les participants pourront de cette manière voter sur des propositions qui viendront créer le programme politique du parti.

Élargir le nombre de personnes avec qui échanger

"On souhaite élargir le nombre de personnes avec lesquelles on échange, pour enrichir notre projet", explique Corinne Narassiguin, nouvelle numéro 2 du PS. Chaque chantier thématique engagé par le PS dans les mois et années à venir sera ouvert à ses sympathisants. Seule exception : celui concernant le bilan du quinquennat de François Hollande, qui pourrait se faire à la rentrée. Il s'agit d'un débat que les socialistes tiendront en cadre restreint entre eux.