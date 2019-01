publié le 03/01/2019 à 13:14

La "fascination" de Jean-Luc Mélenchon pour Éric Drouet, l'un des "gilets jaunes" les plus médiatisés, ne cesse de provoquer des réactions tranchées au sein de la classe politique. Il a été interpellé, le 2 janvier, près des Champs-Élysées à Paris et a été placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable.



Le leader de la France insoumise lui a une nouvelle fois apporté son soutien. Sur Twitter, il a indiqué qu'il s'agissait d'un "abus de pouvoir". Invité à l'antenne de RTL, Éric Coquerel, député la France insoumise de Seine-Saint-Denis, explique lui aussi être "fasciné par le personnage".



Éric Drouet est "un des symboles qui caractérise assez bien cette mobilisation (des 'gilets jaunes' ndlr) et sur lesquels on ne peut pas ne pas voir qu'il y a à la fois une campagne de calomnies et de persécutions". Selon le député, "le gouvernement a choisi la répression, c'est sûrement l'un des mouvements sociaux qui a été le plus réprimé. Il y a aussi la calomnie, c'est-à-dire discréditer ce mouvement, comme on l'a fait avec Éric Drouet".