Les États-Unis rétablissent des sanctions économiques contre l'Iran

publié le 07/08/2018 à 08:09

Parole tenue pour Donald Trump, qui n'a pas caché son hostilité à l'égard de l'Iran depuis son arrivée à la Maison Blanche. Une première série de sanctions des États-Unis contre l'Iran est entrée en vigueur mardi 7 août.



Dans un entretien télévisé, quelques heures avant le rétablissement de ces sévères sanctions, Hassan Rohani a accusé Washington de "vouloir lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer des dissensions" parmi les Iraniens. C'est la première réaction du président iranien aux appels à négocier lancés par le président américain Donald Trump.

"Le régime iranien est confronté à un choix", a-t-il dit dans un communiqué. "Soit il change son attitude menaçante et déstabilisatrice, et il pourra retourner dans le giron de l'économie mondiale, soit il continue sur la route de l'isolement économique". Mais le locataire de la Maison Blanche a également souligné qu'il restait "ouvert" à un "accord plus global qui concernerait l'ensemble de ses activités néfastes, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme".



L'économie iranienne à la peine

Cette première vague de sanctions américaines comprend des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. En novembre, de nouvelles mesures affecteront le secteur pétrolier et gazier, et la Banque centrale.



Ces sanctions devraient peser lourdement sur une économie iranienne à la peine, qui souffre d'un taux de chômage élevé et d'une nette inflation. Le rial iranien a plongé, perdant près des deux tiers de sa valeur en six mois.



M. Trump, qui a adopté une attitude très hostile envers l'Iran depuis son arrivée au pouvoir, veut "intensifier la pression sur Téhéran pour qu'il change de comportement". Il reproche à ce pays son soutien au président syrien Bachar al-Assad, aux rebelles Houthis au Yémen ou encore au Hamas à Gaza et au Hezbollah libanais.



Du côté d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, seul pays du Proche-Orient à détenir l'arme nucléaire, a "félicité" Donald Trump pour le rétablissement des sanctions. "Cela symbolise une détermination à freiner l'agression régionale de l'Iran, et son intention de se doter de l'arme nucléaire".



Le rétablissement des sanctions économiques a été décidé après le retrait unilatéral de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien négocié entre l'Iran et les grandes puissances en 2015. L'Union Européenne est elle opposée aux sanctions, et a confirmé sa "détermination à protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran". Une législation spécifique en ce sens entrera en vigueur mardi 7 août.