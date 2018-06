Jean et Pierre-François Veil sont les invités de RTL

publié le 25/06/2018 à 08:02

Elle fera son entrée au Panthéon le 1er juillet. Simone Veil, qui s'est éteinte en juin 2017 à l'âge de 89 ans, emmène avec elle son mari, Antoine Veil, dans la crypte de l'édifice des grands Hommes. "J'ai dit au président de la République que maman n'avait jamais pensé aller au Panthéon, ce n'était pas les ambitions qui pouvaient être les siennes. Absolument jamais", raconte son fils Jean Veil, invité de RTL ce lundi 25 juin avec son frère Pierre-François.



Pour la première fois, un mari entre au Panthéon par le mérite de sa femme. "Mon père disait 'ta mère ira au Panthéon et, nous avons vécu 67 ans ensemble, ce serait bien que l'on ne soit pas séparés. Essaie de nous trouver un lit à deux places'. C'est ce que j'ai raconté au président de la République lorsqu'il nous a téléphoné. je lui ai raconté l'histoire (...) et quelques jours après il nous a rappelés pour nous dire qu'il avait pris la décision que les deux iraient au Panthéon - enfin maman au Panthéon et papa pour l'accompagner. Donc ils restent ensemble dans le lit à deux places", raconte Jean Veil.

Au frontispice du Panthéon est inscrite la célèbre phrase "Aux grands Hommes la patrie reconnaissante". "Je trouve que cela rétablit une leçon de syntaxe qui serait chère à l'Académie française à laquelle maman était très attachée : les grands homme ce n'est pas le genre, c'est l'Humanité, rappelle Pierre-François Veil. (...) C'est une magnifique leçon et moi je suis très, très fier que ce soit maman qui fasse cela et qui emmène notre père."