publié le 09/07/2018 à 08:53

Que se passe-t-il avec la cote de popularité d'Emmanuel Macron ? Un peu plus d'un an après son élection, le chef de l'État subit un revers dans les sondages. Ce lundi 9 juillet, le président s’exprimera devant les députés et sénateurs rassemblés en congrès à Versailles. Il va présenter les chantiers de ces 12 prochains mois avec le même objectif annoncé, transformer le pays. Des transformations qui ne font pas l'unanimité.



"Les dernières mesures montrent que ce qui avait fait la particularité de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, c'est à dire sa capacité à rester relativement stable, malgré mois après mois un certain nombre de critiques, et bien a tendance à trouver sa fin", explique sur RTL Édouard Lecerf, directeur général adjoint de BVA.

"Par rapport à il y a un an, il a perdu une trentaine de points. Et seuls les sympathisants de La République en marche sont majoritaires à le soutenir. C'est une chute qui s'était un peu accélérée ces derniers temps, mais qu'on a vu légèrement dégradée lors des derniers mois, et surtout des dernières semaines", décrypte le spécialiste.