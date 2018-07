publié le 31/08/2016 à 09:49

Après une journée rythmée par les rumeurs, Emmanuel Macron a finalement annoncé son départ du gouvernement devant les journalistes. Il souhaite désormais " se consacrer entièrement à son mouvement politique", a expliqué l'Élysée. Emmanuel Macron entre à présent dans "une nouvelle étape" et semble bien préparer le terrain en vue de la présidentielle, lui qui s'est dit hier, "déterminé à transformer la France dès l'année prochaine".



"Je pense que la démarche qu'il entreprend aujourd'hui peut conduire à sa candidature", affirme François Patriat, un sénateur socialiste. Ce proche d'Emmanuel Macron ne semble d'ailleurs guère avoir de doutes : "S'il n'a pas évoqué sa candidature hier, elle est dans la logique de tout ce qu'il a développé depuis plus d'un an." Malgré tout, la partie est loin d'être jouée pour l'ancien ministre. "Je pense qu'il faut voir quelle sera la trajectoire du président de la République", poursuit le sénateur. Selon lui, si François Hollande ne remonte pas dans les sondages, il lui sera très difficile d'être candidat, ou du moins d'espérer sa réélection. Dès lors, cette hypothèse pourrait jouer en la faveur de l'ex-ministre de l'Économie.



La démarche qu'il entreprend aujourd'hui peut conduire à sa candidature François Patriat, sénateur socialiste Partager la citation





Mais ce n'est pas le seul obstacle qui se dresse devant le social-libéral. "Il faut que son mouvement prenne. Si le projet que porte 'En Marche' suscite l'adhésion, et qu'elle fait se rejoindre les progressistes de droite comme de gauche, Emmanuel Macron sera en situation de se présenter", avance François Patriat. Le sénateur rocardien estime qu'Emmanuel Macron peut incarner le renouveau de la classe politique que semble attendre de nombreux Français. Il ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à l'endroit de l'ancien ministre : "C'est quelqu'un à la fois économiste, philosophe, musicien, écrivain, qui, dans le même temps, a un vrai sens politique et une empathie extraordinaire". Et de conclure : "Je pense que les Français ont besoin de rêver intelligemment et qu'il est capable de les faire rêver".