46 jours après son investiture, Emmanuel Macron a dévoilé son portrait officiel. Le président de la République a posté le cliché sur son compte Twitter avec la sobre légende : "Portrait officiel.". Avant cela, le chef de l'État aura réalisé deux photos officielles aux côtés des membres de son gouvernement. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron apparaît seul à l'Élysée. Le président de la République est appuyé sur son bureau, dos à la fenêtre. En arrière-plan se trouvent deux drapeaux : à gauche, celui de la France et, à droite, celui de l'Union européenne.



Mais toute l'incarnation d'Emmanuel Macron en tant que président réside dans les détails de cette photo. Le Figaro raconte qu'il aura mis du temps à se décider car il a attendu de "réaménager son bureau présidentiel comme il le souhaitait. Alors que ses prédécesseurs avaient tous choisi de travailler le dos à la cheminée avec les fenêtres sur leur gauche, Emmanuel Macron fait installer son bureau le dos à la fenêtre et aux jardins de l'Élysée". Il devrait garder cette disposition tout au long du quinquennat, "avec les objets de son quotidien autour de lui", précise le journal.

Entre modernité et symboles

Justement, sept objets ont été disposés sur son bureau. À sa droite, au niveau de sa main, Emmanuel Macron a posé deux smartphones. Il s'agit de ces deux iPhone. Dans une vidéo postée par son attachée de presse Sibeth Nidyae, on découvre les coulisses de cette photo. Et l'on voit Emmanuel Macron, en personne, disposer ses téléphones et le reste des objets sur son bureau. Juste derrière, comme pour contraster, le livre Les mémoires de Guerre du général De Gaulle est ouvert. Et encore derrière se trouve "un encrier surmonté d'un coq, qu'Emmanuel Macron a trouvé là en prenant possession du bureau", souligne Le Figaro. À noter que le coq fait évidemment référence à la France. D'ailleurs, le coq qui surmonte l'encrier se reflète dans l'écran de l'iPhone.

De l'autre côté, à sa gauche, le président de la République se tient devant une horloge. Référence à la notion de maître des horloges. L'heure indique 8h20, ou plutôt 20h20, heure à laquelle la photo a été prise par Soazig de la Moissonnière, photographe indépendante qui a accompagné Emmanuel Macron durant toute sa campagne présidentielle. Juste devant, deux autres livres sont disposés sur le bureau. Il s'agit de deux autres volumes de la Bibliothèque de La Pléiade, prestigieuse collection des Éditions Gallimard imprimée sur papier bible, qui ont été savamment disposés sur le bureau : Les nourritures terrestres d'André Gide et Le rouge et le noir de Stendhal. Selon l'Élysée, ce sont deux "textes signifiants" pour le président de la président de la République.



