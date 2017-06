publié le 29/06/2017 à 13:35

Quand Emmanuel Macron met en scène sa photo. Le chef de l'État a dévoilé jeudi 28 juin son portrait officiel de président de la République. Le cliché a été publié sur les réseaux sociaux, via ses comptes certifiés. On y voit le chef de l'État à l'intérieur du palais présidentiel, devant des fenêtres ouvertes, se tenir debout et appuyé sur son bureau. Celui-ci laisse notamment apparaître trois livres, deux smartphones et une horloge.



Au second plan, deux drapeaux, celui de la France et de l'Union européenne, encadrent le regard du président porté droit sur l'objectif de l'appareil de Soazig de la Moissonnière, devenue la photographe officielle de l'Élysée.

Quelques instants après la publication de la photo, Sibeth Ndiaye, conseillère presse et communication de la présidence de la République, a diffusé une vidéo montrant les coulisses du shooting. Dans ce clip de 45 secondes, on y découvre Emmanuel Macron disposant lui-même les objets sur son bureau. Il dépose avec attention un smartphone et prend un certain temps pour choisir la page de l'ouvrage qui sera laissé ouvert à sa droite. Le décor aura donc été soigneusement pensé.