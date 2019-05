publié le 18/05/2019 à 07:01

Depuis le 13 mai dernier, la campagne officielle pour les élections européennes a débuté. Celles-ci se dérouleront dans tous les États membres du 23 au 26 mai et permettront d'élire les eurodéputés de chaque pays. Ces derniers siégeront ensuite au Parlement européen et élaboreront les lois européennes, en codécision avec le Conseil européen.



À deux semaines du scrutin, la liste La République en Marche et celle du Rassemblement national font la course en tête.

Cette élection revêt un enjeu majeur dans toute l'Union européenne. En août dernier, Pierre Moscovisci estimait d'ailleurs que "ces élections sont probablement les plus importantes depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel", notamment car elle opposera nationalistes et pro-européen.

À quelques jours du scrutin, RTL.fr vous propose de tester vos connaissances sur l'Union européenne et sur ces élections.