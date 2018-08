et AFP

publié le 08/08/2018 à 17:40

Le parti socialiste, à la santé fragile, a décidé d'aller chercher du renfort outre-Quiévrain. Le PS a sollicité, comme l'affirmaient mardi 7 août nos confrères du Figaro, une figure du parti socialiste belge, l'ancien ministre-président de la Wallonie Paul Magnette, pour être leur tête de liste aux élections européennes de mai prochain. "Une hypothèse" à ce stade, selon le siège parisien du PS.



"Oui j'ai bien reçu une proposition du PS français, a confirmé l'intéressé auprès du quotidien belge Le Soir ce mercredi 8 août. Avec un certain étonnement, je l'avoue, car ils me proposent la première place sur leur liste européenne, pas moins", a-t-il poursuivi. L'universitaire de 47 ans affirme qu'il va réfléchir à la proposition, mais souhaite d'abord se "concentrer à 100% sur les élections communales" - prévues le 14 octobre en Belgique. "Je veux être candidat là où c'est le plus utile", affirme-t-il.

Paul Magnette, qui fut à la tête du gouvernement de la région wallonne de 2014 à 2017, représente pour beaucoup d'observateurs en Belgique l'avenir du PS francophone belge. Bourgmestre (maire) de Charleroi, grande cité wallonne ravagée par la désindustrialisation, il s'est fait connaître en 2016 en s'opposant vigoureusement au traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, le Ceta, menaçant un temps son adoption par la Belgique.

Pour une campagne littéralement européenne

Son arrivée comme tête de liste du PS en France se ferait dans le cadre d'un vaste "mercato" piloté par le Parti socialiste européen, expliquait Le Figaro. D'autres franchissements de frontière au sein de l'UE seraient envisagés pour d'autres leaders sociaux-démocrates en vue, à l'occasion du scrutin européen de fin mai 2019.



Interrogée par l'AFP, la direction du PS français a présenté ce scénario d'un leadership belge en France comme "une hypothèse" parmi d'autres. "À la mi-juillet, nous avons envisagé cette hypothèse avec Paul Magnette. Sans conclusion à ce stade. Paul est engagé dans une autre bataille électorale pour demeurer maire de sa ville de Charleroi", ont écrit dans un communiqué trois responsables du PS.



Aux yeux de ces dirigeants, dont le parti est sorti laminé des rendez-vous électoraux de 2017 en France, "Paul Magnette est aujourd'hui l'une des figures européennes qui peut incarner cette Europe qui ne se plie pas aux dogmes libéraux". "Plus que jamais la campagne doit être européenne, pas seulement l'addition de campagnes nationales", font-ils aussi valoir.