Élections départementales : à Ribemont, le binôme en tête oublie de s'inscrire pour le 2nd tour

C'est une erreur qui coûte cher au binôme Vincent Cool et Florence Trevisan. Arrivés en tête du premier tour des élections départementales dans le canton de Ribemont dans l'Aisne, le binôme divers gauche n'a pas déposé à temps sa candidature pour le second tour. Résultat : ils sont contraints de se retirer de l'élection.

Cette erreur relatée par France 3 serait due à un mail qui se serait perdu. "La préfecture a envoyé un mail le jeudi pour prendre rendez-vous, sauf qu'il est tombé dans les spams", explique Vincent Cool, maire de Ribemont, à nos confrères. Le binôme avait jusqu'au 21 juin à 18h pour déposer sa candidature à la préfecture. "On ne se souvenait plus que c'était le 21 juin, on a été surpris. (...) J'étais sûr que c'était le mardi", ajoute Vincent Cool.

"Les textes sont très clairs et ces délais sont impératifs", a de son côté affirmé la préfecture. Le binôme ne sera donc pas présent au second tour des élections, il n'y aura qu'un seul bulletin de vote possible dans le canton de Ribemont : celui du binôme composé de Véronique Lebeau et Stéphane Linier, divers gauche également.