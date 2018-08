publié le 31/08/2018 à 15:25

Changements en vue pour le système de mutation des enseignants. Invité à répondre aux questions des auditeurs le 31 août sur RTL, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a détaillé les pistes étudiées pour améliorer la mobilité des enseignants.



Elizabeth, une auditrice enseignante, souligne notamment la précarité des professeurs stagiaires mutés en région parisienne. "Avec la grosse crise du logement en Ile-de-France, beaucoup de professeurs dorment dans leur voiture", dit-elle. "Pourquoi ne pas les laisser dans leurs régions ?", interroge-t-elle, rappelant qu'un professeur stagiaire n'est payé que 1.600 euros net par mois.

"Le niveau de salaire est un sujet sur lequel nous allons essayer d'avancer dans le cadre du dialogue social", affirme Jean-Michel Blanquer. Selon le ministre, le prix du logement pour les professeurs débutants devrait également faire l'objet d'une mesure "dans certaines régions comme l'Ile-de-France ou la Haute-Savoie, des territoires où il y a des problèmes spécifiques de prix du logement".

Les règles de mutation et d'évolution au sein de l'Éducation nationale vont également être modifiées "pour que l'on puisse aller dans l'endroit où l'on a envie d'aller", précise Jean-Michel Blanquer. Cette nouvelle organisation passera par une gestion de proximité des ressources humaines, et par une "gestion de carrière beaucoup plus personnalisée qu'aujourd'hui", promet le ministre.