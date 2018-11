publié le 29/11/2018 à 07:33

Le Conseil exécutif de Corse, présidé par Gilles Simeoni, a interpellé le gouvernement mardi 27 novembre pour demander un "gel du prix du carburant". En cause, la nouvelle hausse des prix, alors que ceux-ci sont déjà plus élevés que sur le continent.



"Je pense qu’il faut appuyer sur le bouton pause pour toutes les bonnes raisons qui sont exposées sur le continent et dans les régions de droit commun et dans les régions d’Outre-mer", explique Gilles Simeoni à notre antenne. "Mais aussi pour des raisons spécifiques, puisque, avant même les hausses du prix du carburant projetées par le gouvernement, les automobilistes insulaires payent déjà environ entre 10 et 12 centimes d’euros de plus pour le super ou le gazole."

Face à cette situation, Gilles Simeoni propose de "suspendre" la hausse des prix, le temps de mettre en place "une conférence sociale" pour trouver des solutions. Celle-ci associerait "la collectivité de Corse, l’État, les acteurs de la distribution de carburant, les partenaires sociaux, les représentants des gilets jaunes", suggère Gilles Simeoni. "Ce type de mouvement est le reflet d’une inquiétude, d’un malaise, d’une exaspération et d’une colère. Cela existe en Corse comme ailleurs et il faut l’entendre et donner une réponse politique de fond", termine-t-il.