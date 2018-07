publié le 27/02/2018 à 18:19

Ce mardi 27 février, Emmanuel Macron est un chef d'État heureux. Et pour cause, Disneyland Paris, première destination touristique privée d'Europe va se développer de manière considérable.



À l'issue d'une rencontre entre le président de la République et le PDG de Disney Bob Iger, un plan d'expansion du parc d'attractions a été annoncé. Et ce plan s'annonce colossal : développé sur plusieurs années à partir de 2021, plus de 2 milliards d'euros seront nécessaires à sa réalisation.

"Ce nouveau plan d'expansion comprend une transformation du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles", a précisé le groupe Disney dans un communiqué.

Emmanuel Macron, premier mis au courant, a alors multiplié les messages sur son compte Twitter pour se féliciter de cette grande nouvelle. Le Président français a d'abord posté une photo de Bob Iger en sa compagnie, accompagnée du message suivant : Merci @RobertIger pour votre investissement à long terme et votre engagement très fort en France. Votre confiance montre que la France est de retour (France is back, dans le texte original, ndlr) !". Le tout agrémenté du hashtag #ChooseFrance, que l'on peut traduire par "Choisir la France".



Frozen, Star Wars and Marvel, three new lands to open in @DisneyLandParis. Thank you @RobertIger for your long-term investment and very strong commitment in France. Your confidence shows that France is back! #ChooseFrance pic.twitter.com/mFHacnYFNq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 février 2018

Ce même hashtag a été utilisé quelques minutes plus tard pour la diffusion d'une vidéo mettant en scène Bob Iger face caméra, publiée par le compte Twitter de l'Élysée. Dans sa courte allocution, le PDG de Disney donne les raisons qui l'ont poussées à investir au sein du parc français.



L'investissement le plus important depuis l'ouverture du parc

"C'est l'investissement le plus important de notre parc depuis son ouverture en 1992. Et cet investissement est le résultat de notre confiance grandissante dans l'économie européenne et française en particulier. Disney a choisi la France pour construire un parc à thème en 1992 et nous continuons de choisir la France pour y investir notre capital pour une croissance de long terme et pour continuer de divertir le public européen de la façon la plus attractive", explique Bob Iger.



La Reine des Neiges, Star Wars et Marvel, bientôt trois nouveaux parcs à @DisneyLandParis. Écoutez @RobertIger, PDG de Walt Disney Company reçu à l’Élysée ce matin, nous dire pourquoi il continue d’investir en France. #ChooseFrance pic.twitter.com/w239hdsb2r — Élysée (@Elysee) 27 février 2018

Et pour mettre un point final à ce qui ressemble bien à une déclaration d'amour faite à la France, l'Élysée a rajouté un drapeau français accompagné du mot "choose". L'exécutif aurait tort de ne pas se réjouir de cet investissement pharaonique, tant Disneyland Paris est important pour le tourisme français.



Disneyland Paris, un site stratégique

Depuis son ouverture en 1992, 320 millions de visites ont été comptabilisées. De plus, 6,2% des recettes touristiques françaises proviennent du parc d'attractions. Disneyland Paris compte deux parcs à thèmes, sept hôtels d'une capacité de 5.800 chambres, deux centres de convention offrant un service complet et un golf.



Mais ce n'est pas tout : il abrite également l'un des plus grands centres de divertissements d'Ile-de-France, Disney Village, où restaurants à thèmes, boutiques et multiplexe de cinéma sont réunis sur près de 30.000 m2. Des chiffres vertigineux qui représentent l'importance de la structure.

Une bouffée d'oxygène

L'annonce de ce plan d'expansion est une réelle bouffée d'oxygène pour le site français, qui avait connu une dette dépassant le milliard d'euros à la fin de l'exercice clos en septembre 2016. La maison-mère américaine n'a elle cessé de multiplier les investissements depuis l'ouverture du parc.



La société avait cependant réduit sa perte au premier semestre de son exercice 2016-2017, grâce à une relance de la fréquentation, fortement affectée par les attentats de novembre 2015 à Paris.