publié le 28/08/2018 à 09:12

Une surprise ? Oui et non, analyse Elizabeth Martichoux. Oui parce qu'il avait dit il y a quelques mois qu'il prendrait sa décision pendant l'été ou en tout cas avant les grands départs en vacances sur un certain nombre de sujets et notamment le plan énergie et à ce moment-là et jusqu'au mois d'août il était très offensif sur les projets du gouvernement.



La réponse est non, ça n'est pas une surprise puisque ça fait des mois que l'on sent que pour Nicolas Hulot trop c'est trop. Il fait une sortie assez théâtrale avec des mots qui sont sévères. "Je ne veux plus me mentir", dit-il, ça veut dire qu'il est allé au bout de ses illusions, au bout peut-être des illusions qu'Emmanuel Macron lui avait présentées lorsqu'il l'avait convaincu.

On sent que c'est un coup dur pour Emmanuel Macron, c'est une pièce maîtresse de son "en même temps" qu'il avait construit au début de son mandat. C'était une rentrée qui était compliquée, elle va être au-delà du compliqué.

D'autres bombes à retardement

Emmanuel Macron arrive au Danemark à 10h40 pour une visite officielle de trois jours. Deux faits, hier les chasseurs ont eu droit à une baisse de 50% du permis de chasse et dimanche, Édouard Philippe a annoncé un plan social avec des cotisations sociales qui sont reniées.



C'est une crise gouvernementale. Il y a d'autres bombes à retardement comme Madame Nyssen, ça va obliger Emmanuel Macron à un remaniement alors qu'il voulait absolument tenir jusqu’aux européennes pour ne pas avoir à désavouer cette équipe qu'il avait constituée en espérant que c'était le nouveau monde politique.